2019-07-19T17:37:19+03:00
Общество

Работали без документов: В Симферополе полицейские нашли 13 «нелегалов»

Некоторые иностранцы вообще находились на территории России незаконно
Александра КОРШУНОВА
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Теперь нарушителям грозят штрафы. Фото: пресс-служба МВД по РКТеперь нарушителям грозят штрафы. Фото: пресс-служба МВД по РК
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В Симферополе полицейские и сотрудники миграции провели рейд. И в ходе него задержали несколько групп иностранцев.

Они находились на территории России незаконно. Плюс к этому работали «нелегалы» без документов.

- Всего установлены 13 граждан стран бывшего СССР, осуществляющих трудовую деятельность в отсутствии патента либо разрешения на работу. Часть выявленных нелегалов вообще не имели никаких документов, сейчас выясняется, как они попали на территорию России и каков их правовой статус, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

В отношении каждого нарушителя составили административные протоколы. Они заплатят штраф по 2 тысячи рублей каждый.

Кроме этого, двум работодателям тоже грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей по каждому факту правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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