Работали без документов: В Симферополе полицейские нашли 13 «нелегалов»
В Симферополе полицейские и сотрудники миграции провели рейд. И в ходе него задержали несколько групп иностранцев.
Они находились на территории России незаконно. Плюс к этому работали «нелегалы» без документов.
- Всего установлены 13 граждан стран бывшего СССР, осуществляющих трудовую деятельность в отсутствии патента либо разрешения на работу. Часть выявленных нелегалов вообще не имели никаких документов, сейчас выясняется, как они попали на территорию России и каков их правовой статус, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
В отношении каждого нарушителя составили административные протоколы. Они заплатят штраф по 2 тысячи рублей каждый.
Кроме этого, двум работодателям тоже грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей по каждому факту правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU