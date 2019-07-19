2019-07-19T20:42:53+03:00
Происшествия

"Стоим уже полтора часа": На трассе "Симферополь-Алушта" образовалась огромная пробка

Причина - ДТП в селе Пионерское
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Движения нет на участке в 6 километров. Фото: скриншот сервиса "Яндекс -пробки".Движения нет на участке в 6 километров. Фото: скриншот сервиса "Яндекс -пробки".
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На трассе Симферополь - Алушта образовалась огромная пробка - начиная от села Лозового и до села Пионерского. Автомобили стоят на протяжении шести километров.

- Практически не двигаемся в пробке уже полтора часа в районе Пионерского, несколько полицейских машин проехали мимо. Что происходит - не ясно, но не движемся практически. Пробка началась от самого Симферополя, - сообщил Комсомольской правде - Крым симферополец Андрей.

По информации сервиса Яндекс.Пробки, пробка собралась из-за двух аварий в селе Пионерское. Первое ДТП, судя по карте, произошло в районе поворота к улице Садовой, второе - в районе автозаправки на центральной улице поселка.

- Да, там авария.Столкнулись три машины, одна на встречке стоит, еще две, которые были с нашей стороны, уже оттянули на обочину. Все три машины - легковушки, жигуленок - морды нет, жестко они. Но пострадавших, скорее всего, нет, потому что не было ни одной скорой на месте, - рассказал КП-Крым очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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