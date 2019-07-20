Кандидатуру Сергея Аксенова снова хотят предложить на должность главы Крыма
Партия «Единая Россия» заявила о том, что поддержит кандидатуру Сергея Аксенова на должность главы Республики Крым.
Как рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, они также поддержат кандидатуры тех, кто временно исполняет обязанности глав Кабардино-Балкарии и Ингушетии, пишет «РИА Крым».
Теперь главы избираются через законодательное собрание.
- Все три кандидатуры мы поддержали. А это Коков, Калиматов и Аксенов, - сообщил Турчак.
Напомним, Госсовет Республики Крым будет избирать главу после выборов депутатов.
Они пройдут в единый день голосования 8 сентября.
СПРАВКА "КП"
Сергей Аксенов занимает должность главы Крыма с 2014 года. Он родился в городе Бельцы (Молдавская ССР), а после приехал учиться в Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище.
ИСТОЧНИК KP.RU