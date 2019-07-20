2019-07-20T09:19:28+03:00
Политика

Кандидатуру Сергея Аксенова снова хотят предложить на должность главы Крыма

Выборы пройдут после 8 сентября
Александра КОРШУНОВА
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Эту должность глава занимает с 2014 года. Фото: Facebook Сергея АксеноваЭту должность глава занимает с 2014 года. Фото: Facebook Сергея Аксенова
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Партия «Единая Россия» заявила о том, что поддержит кандидатуру Сергея Аксенова на должность главы Республики Крым.

Как рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, они также поддержат кандидатуры тех, кто временно исполняет обязанности глав Кабардино-Балкарии и Ингушетии, пишет «РИА Крым».

Теперь главы избираются через законодательное собрание.

- Все три кандидатуры мы поддержали. А это Коков, Калиматов и Аксенов, - сообщил Турчак.

Напомним, Госсовет Республики Крым будет избирать главу после выборов депутатов.

Они пройдут в единый день голосования 8 сентября.

СПРАВКА "КП"

Сергей Аксенов занимает должность главы Крыма с 2014 года. Он родился в городе Бельцы (Молдавская ССР), а после приехал учиться в Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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