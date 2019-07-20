В Ленинском районе ликвидировали осколочную авиабомбу весом 50 килограммов

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-20T14:35:27+03:00

В работах участвовали 6 спасателей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

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В Ленинском районе, в селе Чистополье, обнаружили опасный предмет. Его нашел местный житель во время земляных работ.

Он позвонил спасателям и сообщил, что из-под земли видна его часть.

- На месте обнаружения работали специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда, которые идентифицировали предмет, как фугасную осколочную авиабомбу весом 50 килограммов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.

Снаряд достали из земли и доставили на специальный полигон. Там его уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Всего в операции по ликвидации авиабомбы участвовало 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Если вы нашли подозрительный предмет, то обратитесь по номеру «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU