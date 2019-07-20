В Ленинском районе ликвидировали осколочную авиабомбу весом 50 килограммов
В Ленинском районе, в селе Чистополье, обнаружили опасный предмет. Его нашел местный житель во время земляных работ.
Он позвонил спасателям и сообщил, что из-под земли видна его часть.
- На месте обнаружения работали специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда, которые идентифицировали предмет, как фугасную осколочную авиабомбу весом 50 килограммов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.
Снаряд достали из земли и доставили на специальный полигон. Там его уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.
Всего в операции по ликвидации авиабомбы участвовало 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Если вы нашли подозрительный предмет, то обратитесь по номеру «101» и «112».
ИСТОЧНИК KP.RU