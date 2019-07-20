С начала 2019 года сотрудники МЧС Крыма спасли почти 800 человек
За шесть месяцев 2019 года сотрудники чрезвычайного ведомства спасли 792 человеческих жизни. Как рассказал начальник ГУ МЧС РФ по Республике Крым Александр Еремеев, больше всего пострадавших в автомобильных авариях - 529.
- За прошедшие 6 месяцев было спасено 792 человека, из них 57 человек спасено на пожарах, 63 человека на воде, в горно-лесной местности проведено 63 выезда в результате которых спасено 106 человек, - дополнил Еремеев.
Кроме того, в ходе совещания отдельно обсуждался вопрос создания добровольных пожарных команд.
Так, в до конца года в Крыму запланировано создание 20 таких пунктов с ориентировочным прикрытием 79 населенных пунктов республики.
- Это самый перспективный проект по повышению уровня пожарной безопасности на территории сельских населенных пунктов, особенно удаленных от центров административных районов, - отметил замначальника Алексей Еременко.
ИСТОЧНИК KP.RU