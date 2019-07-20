2019-07-20T16:49:34+03:00
Общество

С начала 2019 года сотрудники МЧС Крыма спасли почти 800 человек

Больше всего пострадавших в ДТП – 529
Александра КОРШУНОВА
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В республике запланировано создание добровольных пожарных отрядов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКВ республике запланировано создание добровольных пожарных отрядов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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За шесть месяцев 2019 года сотрудники чрезвычайного ведомства спасли 792 человеческих жизни. Как рассказал начальник ГУ МЧС РФ по Республике Крым Александр Еремеев, больше всего пострадавших в автомобильных авариях - 529.

- За прошедшие 6 месяцев было спасено 792 человека, из них 57 человек спасено на пожарах, 63 человека на воде, в горно-лесной местности проведено 63 выезда в результате которых спасено 106 человек, - дополнил Еремеев.

Кроме того, в ходе совещания отдельно обсуждался вопрос создания добровольных пожарных команд.

Так, в до конца года в Крыму запланировано создание 20 таких пунктов с ориентировочным прикрытием 79 населенных пунктов республики.

- Это самый перспективный проект по повышению уровня пожарной безопасности на территории сельских населенных пунктов, особенно удаленных от центров административных районов, - отметил замначальника Алексей Еременко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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