Погода в Крыму на 22 июля: без дождей и тепло до +34
22 июля, на Крымском полуострове вполне комфортный день, даже немного жаль, что это рабочий понедельник.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха ночью днем 32…34°.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…32°.
В Керчи малооблачно. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
Вода в Черном море у берегов Феодосии 23°, Алушты 22°, Ялты 22°, Севастополе 23° и Евпатории 22°.
ИСТОЧНИК KP.RU