2019-07-22T07:06:10+03:00
Общество

Погода в Крыму на 22 июля: без дождей и тепло до +34

На полуострове настоящее лето
Галина КОВАЛЕНКО
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Когда на полуострове ветрено, то можно заняться кайтсерфингом.Когда на полуострове ветрено, то можно заняться кайтсерфингом.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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22 июля, на Крымском полуострове вполне комфортный день, даже немного жаль, что это рабочий понедельник.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха ночью днем 32…34°.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…32°.

В Керчи малооблачно. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

Вода в Черном море у берегов Феодосии 23°, Алушты 22°, Ялты 22°, Севастополе 23° и Евпатории 22°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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