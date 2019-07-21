2019-07-21T08:54:03+03:00
Общество

Погода на 21 июля: Сухо и жарко

Дожди наконец завершились
Анастасия ЖУКОВА
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В воскресенье, 21 июля, в Крыму будет снова по-летнему жарко. Неожиданные июльские дожди и грозы остались позади.

- В воскресенье и понедельник область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обусловит в Крыму сухую и жаркую погоду. Днем воздух прогреется до 29…34, ночью остынет до 12…17, на побережье до 18…23, - рассказали в крымском гидрометцентре. - Ветер северо-восточный умеренный.

В Симферополе, Севастополе, Керчи и Ялте - без осадков, малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +22 в районе Алушты, Ялты и Евпатории. На один градус теплее в Севастополе, Черноморском. В Керченском проливе +24, а самая теплая водичка в Азовском море - аж +25!

ИСТОЧНИК KP.RU

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