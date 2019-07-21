Всех детей из лагеря «Лучистый», попавших в больницу с норовирусом, выписали из больницы

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-21T12:12:48+03:00

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Все ребята из детского лагеря «Лучистый», которые попали в больницу из-за острой кишечной инфекции, уже выписаны.

- Все дети, госпитализированные в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», по состоянию на 21 июля выписаны. Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме. Показаний для дальнейшей госпитализации нет, - рассказали КП-Крым в министерстве здравоохранения Крыма.

Напомним, в больницу попали более 50 человек, все они приехали на отдых в Крым из Казани. В лагере они заразились норовирусом. По данным Роспотребнадзора, дети "подхватили" инфекцию от сотрудников столовой. Предполагается, что к распространению инфекции могло привести несоблюдение правил личной гигиены.

После выписки ребят досрочно отправят домой в Татарстан. Руководство оздоровительного центра просто отказалось принимать ребят обратно, так как опасается, что дети все еще могут быть заразны для окружающих.

Детей доставят домой на самолете, их будут сопровождать вожатые. Родителям компенсируют стоимость оставшихся дней отдыха.

Как сообщалось, СКР уже возбудил уголовные дела по факту массового отравления в лагере.

ИСТОЧНИК KP.RU