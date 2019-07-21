День ВМФ 2019 в Севастополе снова начнут с выстрела 200-летней пушки
Праздник в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе начнется с холостого выстрела из 36-фунтовой корабельной пушки, возраст которой - порядка 200 лет.
- Орудие установят напротив Памятника затопленным кораблям. Выстрел выполнят комендоры в военной форме середины XIX века, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.
Напомним, раритетную пушку восстановили специалисты флотского завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения.
Впервые залп из нее прозвучал перед празднованием Дня ВМФ в 2018 году.
В программе праздника в этом году - традиционный парад кораблей и вальс буксиров, показательные выступления, а также гала-концерт и фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU