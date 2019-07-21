День ВМФ 2019 в Севастополе снова начнут с выстрела 200-летней пушки

СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-21T17:07:35+03:00

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Праздник в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе начнется с холостого выстрела из 36-фунтовой корабельной пушки, возраст которой - порядка 200 лет.

- Орудие установят напротив Памятника затопленным кораблям. Выстрел выполнят комендоры в военной форме середины XIX века, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Напомним, раритетную пушку восстановили специалисты флотского завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения.

Впервые залп из нее прозвучал перед празднованием Дня ВМФ в 2018 году.

В программе праздника в этом году - традиционный парад кораблей и вальс буксиров, показательные выступления, а также гала-концерт и фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU