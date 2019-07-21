Все предприятия-банкроты Севастополя погасили задолженность по зарплате

СЕГОДНЯ 19:52 2019-07-21T19:52:27+03:00

Более 13 миллионов рублей

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В Севастополе все городские предприятия-банкроты погасили задолженность по зарплате перед своими сотрудниками.

В частности, по состоянию на 1 января 2019 года фирмы-банкроты задолжали жителям города-героя 13,7 млн. рублей. В частности, 11 миллионов был должен сотрудникам ГУП «Городской автозаправочный комплекс», еще 2,7 млн рублей - ОАО «Севастопольский рыбоконсервный завод».

- В настоящее время задолженность предприятий-банкротов, а также задолженность государственных предприятий, поднадзорных прокуратуре города, отсутствует, - сообщил прокурор города Севастополя Марк Большедворский. - У прокуратуры достаточно полномочий, позволяющих повлиять на недобросовестных работодателей, вплоть до возбуждения уголовных дел.

В целом прокуратура помогла погасить задолженность по зарплате в Севастополе на сумму более 18 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU