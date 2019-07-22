В Симферополе 22 июля пропадет свет на 4 улицах и переулках

СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-22T07:07:11+03:00

Света не будет целый день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электричества не будет с 8.00 до 17.00 часов

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22 июля, в столице Республики Крым частично отключат свет.

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что все отключения электричества плановые. Утюгами, миксерами и другой электротехникой нельзя будет пользоваться с 8 утра до 5 вечера.

В районах, где произойдет отключения света будут менять электрические столбы – идет замена опор.

- Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей, - информируют крымские энергетики.

Где в Симферополе не будет электричества в этот понедельник, 22 июля:

переулок Лиственный, 16-30(чет), 3-15(нечет);

улица Чернышевского, 15-17, 48-94(чет), 45-87(нечет);

улица Кондукторская, 2-36(чет), 1-31(нечет);

переулок Шаталова, 26, 30;

улица Гоголя, 87/1

ИСТОЧНИК KP.RU