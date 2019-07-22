В Симферополе 22 июля пропадет свет на 4 улицах и переулках
22 июля, в столице Республики Крым частично отключат свет.
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что все отключения электричества плановые. Утюгами, миксерами и другой электротехникой нельзя будет пользоваться с 8 утра до 5 вечера.
В районах, где произойдет отключения света будут менять электрические столбы – идет замена опор.
- Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей, - информируют крымские энергетики.
Где в Симферополе не будет электричества в этот понедельник, 22 июля:
переулок Лиственный, 16-30(чет), 3-15(нечет);
улица Чернышевского, 15-17, 48-94(чет), 45-87(нечет);
улица Кондукторская, 2-36(чет), 1-31(нечет);
переулок Шаталова, 26, 30;
улица Гоголя, 87/1
ИСТОЧНИК KP.RU