2019-07-22T10:23:51+03:00
Общество

В Крыму со склона горы спасли туристку из Санкт-Петербурга

Для этого пришлось применять альпинистское снаряжение
Александра КОРШУНОВА
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В медицинской помощи она не нуждалась. Фото: пресс-служба МЧС по РКВ медицинской помощи она не нуждалась. Фото: пресс-служба МЧС по РК
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В службу спасения поступила информация о том, что 29-летняя туристка из Санкт-Петербурга оказалась на крутом осыпном склоне.

Для помощи девушке выехали спасатели.

Она находилась на крутом осыпном склоне в районе поселка Орджоникидзе, под Феодосией.

- С помощью альпинистского снаряжения сотрудники чрезвычайного ведомства спустились к девушке и эвакуировали ее наверх. К счастью, туристка не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась, - сообщил министр МЧС по РК Сергей Шахов.

Как рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, спасатели около 100 раз оказывали помощь туристам с начала года. Им удалось спасти более 150 жизней.

- Иногда так бывает, что люди отклоняются от маршрутов: выходят на склоны, думая, что по ним можно спуститься. А на самом деле они очень опасны - сыпучие и скользкие, - подчеркнул Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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