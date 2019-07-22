У пьяного ялтинца украли золотые украшения почти на 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-22T16:42:40+03:00

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Житель Ялты напился - и лишился дорогостоящих ювелирных изделий.

При себе у мужчины было прилично золота: и цепь, и браслет на запястье, и даже кольцо с изумрудом и бриллиантами, а еще - крестик.

Как стало известно КП-Крым, все это добро вместе стоило 382 тысячи рублей!

Словом, не стоит носить при себе целый ювелирный "магазин" и устраивать алкогольные возлияния.

Воров уже ищет полиция.

Напомним, в Евпатории внучка украла золотые украшения своей бабушки. 16-летняя девушка сдала три цепочки и одно золотое кольцо в ломбард. Теперь ей грозит крупный штраф или тюремное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU