У пьяного ялтинца украли золотые украшения почти на 400 тысяч рублей
Полиция уже ищет преступников
Сумма ущерба составила 382 миллиона рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Ялты напился - и лишился дорогостоящих ювелирных изделий.
При себе у мужчины было прилично золота: и цепь, и браслет на запястье, и даже кольцо с изумрудом и бриллиантами, а еще - крестик.
Как стало известно КП-Крым, все это добро вместе стоило 382 тысячи рублей!
Словом, не стоит носить при себе целый ювелирный "магазин" и устраивать алкогольные возлияния.
Воров уже ищет полиция.
Напомним, в Евпатории внучка украла золотые украшения своей бабушки. 16-летняя девушка сдала три цепочки и одно золотое кольцо в ломбард. Теперь ей грозит крупный штраф или тюремное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU