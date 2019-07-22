Русло реки Малый Салгир в Симферополе очистили на 35 процентов

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-22T17:42:49+03:00

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В Симферополе продолжается расчистка русла реки Малый Салгир. Там уже выполнено 35 процентов работ. Как рассказал начальник третьего участка капремонта Андрей Мясоедов, их планируется закончить к середине сентября.

Он добавил, что на объекте уже выполнены демонтажные работы.

- Мы сняли чугунные ограждения, гранит, мрамор. Все это мы отправили на реставрацию, ничего не выбрасываем. Конечно, часть гранитных плит будет завезена новая, так как много утеряно и разбито под ограждениями, - дополнил Мясоедов.

Также сейчас проходит ремонт 6 из 15 мостов через реку.

А один из них, который находится при входе в парк Гагарина, на улице Набережной, подлежит капитальному ремонту.

Там обнаружили огромные дыры. Оказалось, что строители, которые работали там до этого, просто положили фанеру на отверстие и залили все асфальтом.

ИСТОЧНИК KP.RU