Русло реки Малый Салгир в Симферополе очистили на 35 процентов
В Симферополе продолжается расчистка русла реки Малый Салгир. Там уже выполнено 35 процентов работ. Как рассказал начальник третьего участка капремонта Андрей Мясоедов, их планируется закончить к середине сентября.
Он добавил, что на объекте уже выполнены демонтажные работы.
- Мы сняли чугунные ограждения, гранит, мрамор. Все это мы отправили на реставрацию, ничего не выбрасываем. Конечно, часть гранитных плит будет завезена новая, так как много утеряно и разбито под ограждениями, - дополнил Мясоедов.
Также сейчас проходит ремонт 6 из 15 мостов через реку.
А один из них, который находится при входе в парк Гагарина, на улице Набережной, подлежит капитальному ремонту.
Там обнаружили огромные дыры. Оказалось, что строители, которые работали там до этого, просто положили фанеру на отверстие и залили все асфальтом.
ИСТОЧНИК KP.RU