В Симферополе 23 июля частично отключат свет на 7 улицах
В столице Крыма очередное плановое отключение электричества. С восьми утра до пяти вечера частично пропадет свет на семи городских улицах. Вся дело в том, что в Симферополе идет активный ремонт электрооборудования и вторник не стал исключением.
- Будет проходить замена опор по улице Шалфейная, - сообщает сайт ГУП РК «Крымэнерго».
Где в Симферополе 23 июля не будет света:
улица Вишневая, 62-86 (чет), 63-89 (нечет);
улица Куйбышева, 142-164 (чет), 157;
улица Кечкеметская/пер. Дорожный, 61/10;
улица Стрелковая, 70-108 (чет), 67-85 (нечет);
улица Лизы Чайкиной, 28-34 (чет);
улица Шалфейная, 58-78 (чет), 67-89 (нечет);
улица Куйбышева/Л. Чайкиной, 181/46
ИСТОЧНИК KP.RU