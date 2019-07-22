2019-07-22T19:07:34+03:00
Общество

В Симферополе 23 июля частично отключат свет на 7 улицах

Перебои с током возникнут с 8.00 до 17.00 часов
Галина КОВАЛЕНКО
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Электричество пропадет на целый деньЭлектричество пропадет на целый деньФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В столице Крыма очередное плановое отключение электричества. С восьми утра до пяти вечера частично пропадет свет на семи городских улицах. Вся дело в том, что в Симферополе идет активный ремонт электрооборудования и вторник не стал исключением.

- Будет проходить замена опор по улице Шалфейная, - сообщает сайт ГУП РК «Крымэнерго».

Где в Симферополе 23 июля не будет света:

улица Вишневая, 62-86 (чет), 63-89 (нечет);

улица Куйбышева, 142-164 (чет), 157;

улица Кечкеметская/пер. Дорожный, 61/10;

улица Стрелковая, 70-108 (чет), 67-85 (нечет);

улица Лизы Чайкиной, 28-34 (чет);

улица Шалфейная, 58-78 (чет), 67-89 (нечет);

улица Куйбышева/Л. Чайкиной, 181/46

ИСТОЧНИК KP.RU

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