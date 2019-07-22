В Севастополе некому строить очистные сооружения

СЕГОДНЯ 19:53 2019-07-22T19:53:36+03:00

Пока нет желающих заняться этим масштабным проектом

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На портале госзакупок РФ появилась информация, что конкурс по определению генерального подрядчика для возведения канализационных очистных сооружений «Южные» не состоялся.

- Ни одна компания не подала заявку на участие в электронном аукционе, который проводился госучреждением Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», - сообщает ForPost.

Цена вопроса: 6 миллиардов 721 миллион рублей. Именно столько чиновники Севастополя могли бы отдать за возведение объекта. Планируется, что очистные будут сданы под ключ до 1 декабря 2022 года.

Напоминаем, что идет речь о возобновлении строительства КОС «Южные». Начало выдалось на редкость неудачным: в обанкротившемся «ОФК Банке» «пропали» свыше двух миллиардов рублей, которые перевели бывшему генподрядчику - компании «Биотехпрогресс».

ИСТОЧНИК KP.RU