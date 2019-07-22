Одинокая жительница Евпатории нуждается в слуховом аппарате и тонометре

СЕГОДНЯ 20:09 2019-07-22T20:37:38+03:00

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Жительница Евпатории необходимо купить тонометр и слуховой аппарат, согласна она принять в дар и те, что уже были в употреблении.

- Александра Алексеевна живет одна. Пожилая женщина похоронила супруга и осталась вдовой, не стало и сестры, сын погиб в ДТП, - сообщает «Крымская газета»

Несчастья ухудшили ее здоровье. Помимо проблем с давлением, пожилая крымчанка стала катастрофически терять слух.

Пенсионерка всю жизнь прожила и проработала в Евпатории. Она трудилась, не жалея сил, на стройках, затем перешла воспитателем в детский сад. Довелось ей поработать и в больнице. Пожилую женщину за усердие наградили медалью «За труд».

Сердобольные люди, которые захотят поддержать крымчанку, могут позвонить по телефону: 8 (978) 025-67-63.

Получить же помощь от государства проблематично, потому что у пенсионерки нет инвалидности.

ИСТОЧНИК KP.RU