На набережной Салгира в Симферополе восстановят смотровые площадки

СЕГОДНЯ 20:34 2019-07-22T20:47:36+03:00

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В Симферополь полным ходом идет реконструкция набережной Малого Салгира. И строители собираются восстановить смотровые площадки со стороны парка имени Юрия Гагарина.

- Будет проведен целый комплекс мер по их восстановлению, - сообщает Крыминформ.

Подрядчик, который ведет капитальный ремонт городской набережной, обещает усилить балкончики, которые немного накренились. Их уже зашпаклевали фасадными смесями, подготовив для гидроизоляции и покраски. Полукруглые лавочки, а вернее, то что от них осталось, строители уже демонтировали, а взамен заказали новые, которые установят на законное место к концу сентября.

К началу осень приведут в порядок и мосты через Малый Салгир.

Цена реконструкции 8 километров набережной и очистки русла реки от грязи составляет солидную сумму - около 600 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU