2019-07-22T20:47:36+03:00
Общество

На набережной Салгира в Симферополе восстановят смотровые площадки

Капремонт планируют завершить к 1 сентября
Поделиться:
Набережную приводят в порядок.Набережную приводят в порядок.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Симферополь полным ходом идет реконструкция набережной Малого Салгира. И строители собираются восстановить смотровые площадки со стороны парка имени Юрия Гагарина.

- Будет проведен целый комплекс мер по их восстановлению, - сообщает Крыминформ.

Подрядчик, который ведет капитальный ремонт городской набережной, обещает усилить балкончики, которые немного накренились. Их уже зашпаклевали фасадными смесями, подготовив для гидроизоляции и покраски. Полукруглые лавочки, а вернее, то что от них осталось, строители уже демонтировали, а взамен заказали новые, которые установят на законное место к концу сентября.

К началу осень приведут в порядок и мосты через Малый Салгир.

Цена реконструкции 8 километров набережной и очистки русла реки от грязи составляет солидную сумму - около 600 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Одинокая жительница Евпатории нуждается в слуховом аппарате и тонометре
В Севастополе некому строить очистные сооружения
В Симферополе 23 июля частично отключат свет на 7 улицах
"Возьми все денежки, положи в платочек": Лже-гадалка украла у жительницы Севастополя 300 тысяч
Русло реки Малый Салгир в Симферополе очистили на 35 процентов
У пьяного ялтинца украли золотые украшения почти на 400 тысяч рублей
Запрет на костры: В Крыму с 22 по 25 июля объявили о высокой пожарной опасности
В Крыму со склона горы спасли туристку из Санкт-Петербурга
Под Евпаторией в море утонула пожилая женщина
В Ялте запретили 24 сайта для продажи квартир в «проблемных» домах
В Симферополе 22 июля пропадет свет на 4 улицах и переулках
Погода в Крыму на 22 июля: без дождей и тепло до +34
Все предприятия-банкроты Севастополя погасили задолженность по зарплате
День ВМФ 2019 в Севастополе снова начнут с выстрела 200-летней пушки
Всех детей из лагеря «Лучистый», попавших в больницу с норовирусом, выписали из больницы
В Киеве отменили концерт популярного стендап-комика, выступавшего в Крыму
Вице-премьер поручил обеспечить пункты пропуска на границе с Украиной качественной водой
Погода на 21 июля: Сухо и жарко
Фотофакт: В Севастополе началась подготовка ко Дню военно-морского флота
С начала 2019 года сотрудники МЧС Крыма спасли почти 800 человек
На грузовой платформе в Бахчисарае пройдет капитальный ремонт
В Ленинском районе ликвидировали осколочную авиабомбу весом 50 килограммов
В Крыму по боевой тревоге подняли самолеты Су-27 и Су-30М2