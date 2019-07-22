На набережной Салгира в Симферополе восстановят смотровые площадки
В Симферополь полным ходом идет реконструкция набережной Малого Салгира. И строители собираются восстановить смотровые площадки со стороны парка имени Юрия Гагарина.
- Будет проведен целый комплекс мер по их восстановлению, - сообщает Крыминформ.
Подрядчик, который ведет капитальный ремонт городской набережной, обещает усилить балкончики, которые немного накренились. Их уже зашпаклевали фасадными смесями, подготовив для гидроизоляции и покраски. Полукруглые лавочки, а вернее, то что от них осталось, строители уже демонтировали, а взамен заказали новые, которые установят на законное место к концу сентября.
К началу осень приведут в порядок и мосты через Малый Салгир.
Цена реконструкции 8 километров набережной и очистки русла реки от грязи составляет солидную сумму - около 600 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU