Погода в Крыму на 23 июля: Снова грозы

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-23T08:26:22+03:00

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Во вторник, 23 июля, синоптики снова обещают крымчанам и гостям полуострова грозы.

- Характер погоды в Крыму изменится: атмосферные фронтальные разделы, смещающиеся с северо-запада, принесут на полуостров грозовые дожди. Днем воздух прогреется до +27…+32, ночью температура воздуха +14…+19, на побережье +20…+25. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывы до 15 м/с, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

В частности, в Симферополе - переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +29…+31.

В Севастополе дожди не ожидаются.

ИСТОЧНИК KP.RU