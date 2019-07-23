Крымских перевозчиков-нарушителей оштрафовали более чем на 11 миллионов рублей
В Крыму автоперевозчикам с начала года уже выставили штрафов аж на 11,4 млн рублей! Об этом сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов.
- Основными правонарушениями являются: работа без лицензии, нарушение маршрутных карт, подсадка и незаконная перевозка пассажиров, нарушение режима охраны труда. Выявлено 27 правонарушений по перевозке детей, наибольшее количество нарушений связано со страхованием пассажиров, - сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.
С 1 июня на полуострове усилили контроль в сфере перевозок пассажиров. Чиновники уже провели 10 выездных мероприятий и выявили десятки нарушений, в частности - обнаружили перевозчиков-нелегалов.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что должностные лица, прикрывающие таких "бизнесменов", тоже ответят перед законом. В частности, он пригрозил чиновникам служебными расследованиями.
- Бездействие будет наказываться так же, как криминальное действие, - заключил Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU