Крымских перевозчиков-нарушителей оштрафовали более чем на 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-23T09:31:37+03:00

В курортный сезон становится больше нелегалов Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

В Крыму автоперевозчикам с начала года уже выставили штрафов аж на 11,4 млн рублей! Об этом сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов.

- Основными правонарушениями являются: работа без лицензии, нарушение маршрутных карт, подсадка и незаконная перевозка пассажиров, нарушение режима охраны труда. Выявлено 27 правонарушений по перевозке детей, наибольшее количество нарушений связано со страхованием пассажиров, - сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

С 1 июня на полуострове усилили контроль в сфере перевозок пассажиров. Чиновники уже провели 10 выездных мероприятий и выявили десятки нарушений, в частности - обнаружили перевозчиков-нелегалов.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что должностные лица, прикрывающие таких "бизнесменов", тоже ответят перед законом. В частности, он пригрозил чиновникам служебными расследованиями.

- Бездействие будет наказываться так же, как криминальное действие, - заключил Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU