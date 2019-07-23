В Красноперекопском районе мотоциклист сбил полуторагодовалую девочку

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-23T09:20:51+03:00

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В Красноперекопском районе, в селе Филатовка, произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, 19-летний парень управлял мотоциклом «ИЖ».

Он следовал по улице Крымской со стороны Комсомольской в направлении Школьной. И тут он совершил наезд на маленькую девочку, которая переходила дорогу по ходу движения мотоцикла, вне пешеходного перехода.

- В результате наезда 1,5-годовалая девочка получила телесные повреждения и была доставлена в реанимационное отделение больницы.Предварительный диагноз: ушиб головного мозга, перелом основания черепа, закрытый перелом средней трети правого бедра, кома II степени, - дополнили в пресс-службе МВД.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

Назначен ряд экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU