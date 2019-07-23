Крымчанин арендовал земельный участок, где росло 60 тысяч кустов конопли

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-23T12:47:09+03:00

Ему мог грозить штраф. Фото: пресс-служба МВД по РК

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В Белогорском районе Крыма обнаружили 60 тысяч кустов дикорастущей конопли. Оказалось, что этот участок арендовал ранее не судимый местный житель.

Полицейские предупредили мужчину и сказали, чтобы растения уничтожили в течение 10 дней.

Местный житель уничтожил все опасные вещества.

В МВД Крыма напомнили, что если гражданин не исполнил требования, то есть не уничтожил дикорастущие растения, которые содержат наркотические вещества, то им грозит штраф - от 1500 до 2000 рублей.

- Должностным лицам грозит штраф - от 3000 до 4000 рублей, а юридическим - до 40 тысяч, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Кстати, житель Крыма в теплице выращивал вместе с помидорами 72 куста конопли. На него завели уголовное дело. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU