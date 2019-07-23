ЧП в Алуште: 48-летний мужчина попал под катер

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-23T11:36:07+03:00

В МЧС просят жителей быть осторожными на воде Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

В Алуште в районе пляжа санатория «Киев» мужчина плавал в 50-ти метрах от ограждающего буя. И тут произошло непредвиденное - он попал под мимо проходящий катер.

На место происшествия выехали спасатели

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пострадавшего доставили на берег на гидроцикле. Там его передали врачам.

- Мужчина доставлен в реанимационное отделение ЦГБ по Алуште с очень серьезными травмами, - добавил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

Кроме того, за прошлые сутки на воде погибли два человека - в Ялте и Саках. Врачи диагностировали утопление.

В МЧС просят жителей быть осторожными на воде и купаться только в разрешенных местах.

Напомним, на выходных в море утонула пожилая женщина. К сожалению, врачам не удалось ее спасти - медики констатировали смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU