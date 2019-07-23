По Крымскому мосту с начала лета проехало больше 1 миллиона автомобилей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-23T12:29:21+03:00

Интенсивность движения выросла в 2 раза по сравнению с весенним трафиком

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С начала лета по Крымскому мосту проехали больше одного миллиона автомобилей. Из них 14 тысяч автобусов и 115 тысяч грузовиков.

Кстати, летом среднесуточная интенсивность движения выросла в два раза по сравнению с весенним трафиком - до 21 тысячи машин.

- В первый месяц лета крымский поток почти на 9 % превысил таманский. С начала июля на полуостров по мосту проехало свыше 292 тысяч автомобилей, в сторону материка - более 245 тысяч, - рассказали в инфоцентре «Крымский мост».

Кстати, максимальный суточный трафик зарегистрировали 15 июля: 31,3 тысячи автомобилей за сутки.

Напомним, всего с открытия движения по мосту проехали 6 миллионов машин. Эксплуатация автодорожной части идет в штатном режиме.

За функционирование трассы отвечают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU