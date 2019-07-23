По Крымскому мосту с начала лета проехало больше 1 миллиона автомобилей
С начала лета по Крымскому мосту проехали больше одного миллиона автомобилей. Из них 14 тысяч автобусов и 115 тысяч грузовиков.
Кстати, летом среднесуточная интенсивность движения выросла в два раза по сравнению с весенним трафиком - до 21 тысячи машин.
- В первый месяц лета крымский поток почти на 9 % превысил таманский. С начала июля на полуостров по мосту проехало свыше 292 тысяч автомобилей, в сторону материка - более 245 тысяч, - рассказали в инфоцентре «Крымский мост».
Кстати, максимальный суточный трафик зарегистрировали 15 июля: 31,3 тысячи автомобилей за сутки.
Напомним, всего с открытия движения по мосту проехали 6 миллионов машин. Эксплуатация автодорожной части идет в штатном режиме.
За функционирование трассы отвечают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU