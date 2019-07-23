Руководитель крымского лагеря объяснил, почему не принял отравившихся детей из Казани

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-23T12:53:45+03:00

55 человек выписались из больницы и улетели домой, хотя должны были отдыхать в «Лучистом» до 26 июля

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На неделю раньше вернулись домой в Казань, 50 детей и 5 пионервожатых из лагеря «Лучистый», под Евпаторией.

Гостей из Татарстана выписали из больницы и они сразу отправились в аэропорт. 21 июля уже были домой, хотя планировали купаться в Черном море до 26 июля.

В чем же дело?

- С нашей стороны нет никаких препятствий для продолжения отдыха - мы с удовольствием приняли бы всех выздоровевших, - рассказала «КП-Крым» Людмила Ермакова, директор ГУП РК «Солнечная Таврика» (куда входит «Лучистый»). – Требовалось соблюсти один важный момент: по санитарным правилам гостей из Казани, которых выписали из больницы, можно допустить на территорию лагеря только после получения результатов анализов. Свое заключение специалисты должны дать в начале этой недели. Мы предлагали им не торопиться, и, если Роспотребнадзор даст добро, то вернуться в лагерь и продолжить отдых. Так было принято решение совершенно бесплатно продлить путевку на несколько дней, чтобы компенсировать время, проведенное на больничной койке. Сторона же, представляющая интересы детей, не приняла наши предложения и решила отправить их досрочно домой. Нам только и осталось, чтобы повысить настроение у детей, подарить им на память крымские сувениры.

Гости из Казани заболели, когда находились в лагере. За несколько дней, начиная с 15 июля, на больничную койку с диарей, тошнотой, температурой попали больше полусотни детей и пионервожатых.

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ИСТОЧНИК KP.RU