Барабуля, кефаль и рапаны: В Керчи изъяли незаконную рыбную продукцию на миллион рублей
В Керчи сотрудники Погрануправления пресекли торговлю некачественной рыбной продукцией. Так, у одного из индивидуальных предпринимателей в холодильниках нашли больше 5 тонн камбалы-калкан, барабули, луфаря, кефали, рапанов и селедки.
Продукция не отвечала нормам качества и безопасности пищевых продуктов. Также у нее не было маркировки установленного образца.
- Общая рыночная стоимость изъятого товара превышает один миллион рублей, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.
В местное отделение Роспотребнадзора передали все материалы для принятия решения о возбуждении административного расследования.
- Наказание по указанной статье предусматривает крупный штраф и конфискацию предметов административного правонарушения, - дополнили в Погрануправлении.
ИСТОЧНИК KP.RU