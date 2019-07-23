2019-07-23T15:25:53+03:00
Общество

Барабуля, кефаль и рапаны: В Керчи изъяли незаконную рыбную продукцию на миллион рублей

Общий вес - 5 тонн
Александра КОРШУНОВА
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Индивидуальному предпринимателю грозит крупный штраф. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РКИндивидуальному предпринимателю грозит крупный штраф. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК
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В Керчи сотрудники Погрануправления пресекли торговлю некачественной рыбной продукцией. Так, у одного из индивидуальных предпринимателей в холодильниках нашли больше 5 тонн камбалы-калкан, барабули, луфаря, кефали, рапанов и селедки.

Продукция не отвечала нормам качества и безопасности пищевых продуктов. Также у нее не было маркировки установленного образца.

- Общая рыночная стоимость изъятого товара превышает один миллион рублей, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

В местное отделение Роспотребнадзора передали все материалы для принятия решения о возбуждении административного расследования.

- Наказание по указанной статье предусматривает крупный штраф и конфискацию предметов административного правонарушения, - дополнили в Погрануправлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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