В Ялте будут ходить 27 новых троллейбусов с автономным ходом
В ближайшее время в Ялте начнут курсировать 27 троллейбусов с автономным ходом. Власти города уверены, что в центральной части нужно перераспределить транспортные потоки.
Как рассказал замглавы администрации Станислав Шапорта, по улице Карла Маркса в день проходит около 1800 маршруток, по Киевской и Московской - более 1000, по Кирова - 1200.
Такое количество маршруток очень сильно загрязняет воздух, поэтому и принято решение перейти на более экологичный вид транспорта.
- Также во всех автобусах и маршрутных такси появятся информационные таблички с указанием дежурного номера телефона единой диспетчерской службы. Пассажир сможет позвонить и высказать свои замечания или предложения, - подчеркнул Шапорта.
Информацию пообещали доводить до властей и до руководителей фирм-перевозчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU