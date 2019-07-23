2019-07-23T15:29:38+03:00
Общество

В Ялте будут ходить 27 новых троллейбусов с автономным ходом

Таким образом хотят уменьшить степень загрязнения воздуха
Александра КОРШУНОВА
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В день по городу ходит больше четырех тысяч маршрутокВ день по городу ходит больше четырех тысяч маршрутокФото: Александра КОРШУНОВА
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В ближайшее время в Ялте начнут курсировать 27 троллейбусов с автономным ходом. Власти города уверены, что в центральной части нужно перераспределить транспортные потоки.

Как рассказал замглавы администрации Станислав Шапорта, по улице Карла Маркса в день проходит около 1800 маршруток, по Киевской и Московской - более 1000, по Кирова - 1200.

Такое количество маршруток очень сильно загрязняет воздух, поэтому и принято решение перейти на более экологичный вид транспорта.

- Также во всех автобусах и маршрутных такси появятся информационные таблички с указанием дежурного номера телефона единой диспетчерской службы. Пассажир сможет позвонить и высказать свои замечания или предложения, - подчеркнул Шапорта.

Информацию пообещали доводить до властей и до руководителей фирм-перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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