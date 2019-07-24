2019-07-24T06:59:44+03:00
Общество

Дожди и грозы: Прогноз погоды в Крыму на 24 июля

Местами возможны сильные ливни
Александра КОРШУНОВА
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На полуострове объявлено штормовое предупреждениеНа полуострове объявлено штормовое предупреждениеФото: "КП" Архив
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В Симферополе 24 июля облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, а днем 26…28 градусов.

В Севастополе сегодня также переменная облачность. Временами дождь, гроза. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 24…26°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, временами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.

В Керчи переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 27…29°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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