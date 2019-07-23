2019-07-23T18:45:27+03:00
Общество

В Красногвардейском районе только 10% дорог соответствуют нормативам

Больше половины из них планируется отремонтировать в ближайшие 4 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Красногвардейском районе Крыма отремонтируют дороги в сельских поселениях. На это уже в этом году выделено 39 миллионов рублей и ожидается в перспективе получение еще 100 миллионов.

- На сегодняшний день, если брать направление КрасногвардейскПетровка и Октябрьское – центральные усадьбы Красногвардейского района, то у нас приведены к нормативному состоянию только 10% дорог, - приводит Крымская газета слова председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ГС РК Леонида Бабашова.

По его словам, в некоторых селах дороги вообще не соответствуют нормам, там нужна срочная замена асфальтного покрытия, а в некоторых случаях - даже замена основания дороги.

В ближайшие 4 года власти планируют привести в порядок до 60% дорог района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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