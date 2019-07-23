2019-07-23T19:00:21+03:00
Общество

В поселках Большой Алушты задумались о новых набережных

Уже планируется реконструировать прогулочную зону в Рыбачьем
Анастасия ЖУКОВА
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Новая набережная села Малореченское в Большой Алуште стала примером для всего региона. Теперь соседние села задумались о том, как должна выглядеть их береговая линия.

- Глядя на Малореченское, задумались о благоустройстве своих территорий и другие. Например, в Рыбачьем уже планируют создать набережную длиной в километр, - рассказал депутат Алуштинского горсовета Александр Гончаров. - Разработан проект развития набережной от Партенита до Приветного.

По словам Гончарова, развиваться регион будет в соответствии с принятым генеральным планом городского округа Алушта, пишет Крымская газета.

Напомним, новую набережную в Малореченском в 2018 году построили местные предприниматели за свой счет, государство на этот проект не потратило ни рубля. В частности, установили ажурные перила в готическом стиле, новые лавочки, заменили плитку. Кроме того, бизнесмены посадили у моря пальмы. Длина набережной Малореченского - 400 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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