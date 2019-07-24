2019-07-24T09:38:35+03:00
Общество

В Севастополе на несколько дней ограничат движение катеров

Это связано с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота
Александра КОРШУНОВА
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Жителей просят заранее планировать маршрутыЖителей просят заранее планировать маршрутыФото: Анастасия ЖУКОВА
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В честь празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе на некоторые время ограничат движение катеров. Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, разрешено движение будет только кораблям и судам Черноморского флота, которые принимают участие в военно-спортивном празднике.

Ограничение будет введено с 8.30 до 13.30 24, 26 и 27 июля.

Кроме того, рейд будет временно перекрыт и в воскресенье 28 июля.

- Для перевозки пассажиров будут организованы маршруты: № 150, № 150-А, № 151, № 151-А, № 152, № 152-А, № 153 с пл. Нахимова и с пл. Захарова, - дополнили в пресс-службе.

Жителей просят заранее планировать маршруты.

Кстати, "КП-Крм" подготовила программу праздничных мероприятий, которые пройдут в День Военно-морского флота. Зрителей ждет парад кораблей, артиллерийский салют, показательные выступления, фонтаны на воде и гала-концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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