Жители Евпатории переплатили за горячую воду 5,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-24T10:12:05+03:00

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В Евпатории прокуратура проверила насколько уважительно в филиале ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» относятся к закону.

Выяснилось, что предприятие начисляет платежи населению за горячее водоснабжение без счетчиков, используя недопустимую методику.

- В результате применения некорректно рассчитанного тарифа сумма излишне начисленных более 7 тыс. абонентам средств составила 5,5 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратура РК.

Права потребителей нарушены и поэтому прокурор Евпатории внес в адрес филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» представление. Сейчас компания начала перерасчет абонентам за горячую воду.

В Ялте прокуратура заставила заблокировать 24 сайта компаний-застройщиков, которые ведут строительство с нарушением закона. Такие меры приняты, чтобы не пострадали желающие вложить деньги в долевое строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU