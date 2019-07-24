2019-07-24T10:08:15+03:00
Общество

Оступилась и упала: С крымских гор эвакуировали пенсионерку

Женщина повредила ногу
Александра КОРШУНОВА
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Пострадавшую отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РКПострадавшую отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В службу спасения поступила информация, что в Кесслеровском лесу, недалеко от села Пионерское Симферопольского района, женщина упала и получила травму ноги.

Из-за сильной боли она не может самостоятельно передвигаться.

К ней на помощь выехали спасатели.

Сотрудники МЧС оказали пострадавшей первую помощь - наложили шину на травмированную ногу.

- После чего сотрудники «КРЫМ-СПАС» с помощью специальных носилок перенесли 63-летнюю женщину, жительницу Симферопольского района, к служебному автомобилю, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

После этого ее доставили в городскую больницу Симферополя №6 для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Спасатели подчеркивают, что, прежде чем отправится в лес, нужно изучить маршрут и правила безопасного поведения в горах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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