Оступилась и упала: С крымских гор эвакуировали пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-24T10:08:15+03:00

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В службу спасения поступила информация, что в Кесслеровском лесу, недалеко от села Пионерское Симферопольского района, женщина упала и получила травму ноги.

Из-за сильной боли она не может самостоятельно передвигаться.

К ней на помощь выехали спасатели.

Сотрудники МЧС оказали пострадавшей первую помощь - наложили шину на травмированную ногу.

- После чего сотрудники «КРЫМ-СПАС» с помощью специальных носилок перенесли 63-летнюю женщину, жительницу Симферопольского района, к служебному автомобилю, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

После этого ее доставили в городскую больницу Симферополя №6 для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Спасатели подчеркивают, что, прежде чем отправится в лес, нужно изучить маршрут и правила безопасного поведения в горах.

ИСТОЧНИК KP.RU