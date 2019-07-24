Оступилась и упала: С крымских гор эвакуировали пенсионерку
В службу спасения поступила информация, что в Кесслеровском лесу, недалеко от села Пионерское Симферопольского района, женщина упала и получила травму ноги.
Из-за сильной боли она не может самостоятельно передвигаться.
К ней на помощь выехали спасатели.
Сотрудники МЧС оказали пострадавшей первую помощь - наложили шину на травмированную ногу.
- После чего сотрудники «КРЫМ-СПАС» с помощью специальных носилок перенесли 63-летнюю женщину, жительницу Симферопольского района, к служебному автомобилю, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
После этого ее доставили в городскую больницу Симферополя №6 для оказания дальнейшей медицинской помощи.
Спасатели подчеркивают, что, прежде чем отправится в лес, нужно изучить маршрут и правила безопасного поведения в горах.
ИСТОЧНИК KP.RU