В Симферополе повздорили две соседки: На одну из скандалисток завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-24T12:57:17+03:00

Женщине грозит до четырех лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Симферополя обратилась 32-летняя горожанка. Молодая женщина пожаловалась, что соседка похитила ее золотую цепочку за 50 тысяч рублей.

- По подозрению в совершении преступления задержали 44-летнюю местную жительницу, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Горожанка не стала отпираться. И объяснила, что у нее с потерпевшей произошла ссора. Женщины повздорили прямо на лестничной площадке. Подозреваемая разгорячилась, сорвала с шеи соседки золотое украшение и скрылась за дверями своей квартире.

Ювелирное изделие нашли и изъяли, а на эмоциональную крымчанку завели уголовное дело за грабеж.

По ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации горожанке грозит до четырех лет тюрьмы.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU