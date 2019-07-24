В Симферополе повздорили две соседки: На одну из скандалисток завели уголовное дело
В дежурную часть полиции Симферополя обратилась 32-летняя горожанка. Молодая женщина пожаловалась, что соседка похитила ее золотую цепочку за 50 тысяч рублей.
- По подозрению в совершении преступления задержали 44-летнюю местную жительницу, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Горожанка не стала отпираться. И объяснила, что у нее с потерпевшей произошла ссора. Женщины повздорили прямо на лестничной площадке. Подозреваемая разгорячилась, сорвала с шеи соседки золотое украшение и скрылась за дверями своей квартире.
Ювелирное изделие нашли и изъяли, а на эмоциональную крымчанку завели уголовное дело за грабеж.
По ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации горожанке грозит до четырех лет тюрьмы.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU