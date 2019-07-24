В Севастополе микроавтобус врезался в «Лексус»: В ДТП пострадали 4 человека, из них 2 детей
24 июля, утром микроавтобус «Ford Transit» не уступил дорогу автомобилю «Лексус». В итоге машины столкнулись.
- В результате ДТП различные травмы получили 38-летний пассажир автомобиля «Lexus» и пассажиры микроавтобуса - 2001, 2006 и 2004 годов рождения, - сообщает УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.
Авария произошла на пересечении улиц Харьковской и Ивана Голубца.
В сообщении говорится, что сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что несколько сидений для пассажиров в микроавтобусе установлены и закреплены кустарным способом.
Вдобавок, водитель «Ford Transit» занимался перевозками, не имея нужных разрешительных бумаг. Сейчас идет проверка.
Недавно в ДТП пострадал малолетний житель Крыма. В Красноперекопском районе, в селе Филатовка, 19-летний парень на мотоциклом «ИЖ» сбил ребенка на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU