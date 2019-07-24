В Роспотребнадзоре рассказали о причинах отравления детей в алуштинском лагере «Берег»

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-24T13:41:55+03:00

Всех заболевших уже выписали из больницы Фото: "КП" Архив

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Причиной заболевания детей в лагере «Берег», который находится под Алуштой, стал патогенный стафилококк. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Крыма, это выяснилось в ходе проведения комплекса лабораторных исследований.

Уточняется, что носителями инфекции были сотрудники столовой.

- Несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками, нарушение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке при приготовлении, раздаче готовых блюд привело к их контаминации и реализации пищевого пути передачи, - уточнили в ведомстве.

На данный момент принято решение закрыть детский лагерь и пищеблок.

Материалы дела переданы в городской суд Алушты.

Что касается состояния детей, то всех заболевших уже выписали. А двум ребятам рекомендовано амбулаторное наблюдение.

Напомним, недавно в детском лагере "Лучистый" отравились почти 60 человек. Оказалось,что инфекцию ребятам тоже "передали" сотрудники пищеблока.

ИСТОЧНИК KP.RU