МВД Крыма проводит проверку по факту массовой травли собак в Белогорском районе

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-24T16:08:44+03:00

Сейчас только одна собака продолжается бороться за жизнь. Фото: Facebook

Неравнодушие граждане обратились в полицию с заявлением

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Полиция Крыма проводит проверку в связи с заявлениями жителей поселка Зуя в Белогорском районе.

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе МВД по РК, в органы поступило два заявления по факту отравления бездомных животных в поселке Зуя в районе мусорных баков.

- Граждане попросили принять меры к неизвестным лицах, которые это сделали. Заявления приняты и зарегистрированы в установленном порядке. Проводится проверка, - дополнили в МВД.

Кстати, в социальной сети Facebook в группе «Крымский клуб любителей животных» одна из пользователей написала (и предоставила фото) о массовой травле собак в Зуе.

- В ночь с 22 по 23 июля отравили 11 собак! Животные стерилизованы, привиты, контактны. Столько усилий по спасению закончились их мучительной гибелью! Сейчас единственная собака борется за жизнь. По факту отравления собак написано заявление в полицию, - подчеркнула Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU