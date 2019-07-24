Да будет цвет: Симферопольские фонтаны заработают по-новому

СЕГОДНЯ 20:50 2019-07-24T20:53:33+03:00

Они находятся в сквере имени Тренева. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

На них снова появилась подцветка

Изменить размер текста: A A

В сквере Тренева в Симферополе снова начали работать фонтаны с подцветкой. Она загорается в восемь вечера.

Как рассказал директор Детского парка Антон Якулевич, в маленьких фонтанах появляется желтоватый ореол от подводных прожекторов. А самое большое сооружение светится в трех режимах 16-ю диодными лампочками: красного, желтого и синего цвета.

Но он отметил, что из-за вандализма фонтаны приходится ремонтировать несколько раз в неделю.

Кроме того, некоторые лампы выходят из строя из-за купания людей.

- Мы принимаем все меры для "закрытия купального сезона" в городских фонтанах. В противном случае, симферопольцы опять могут лишиться одного из самых красивых мест отдыха в крымской столице, - подчеркнул Якулевич.

ИСТОЧНИК KP.RU