2019-07-25T09:39:51+03:00
Общество

Погода на 25 июля: Дожди продолжаются

Зато жарко
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Вот так на днях "плыла" Евпатория после очередного ливняВот так на днях "плыла" Евпатория после очередного ливняФото: София ЯКУБОВА
Изменить размер текста:

В Крыму июль продолжает дарить местным и отдыхающим освежающие дожди. Правда, в четверг, 25 июля, пройдут они только в некоторых регионах полуострова.

- в Крыму еще вероятны локальные кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха составит 25…30°, минимальная +12…+17, на побережье +18…+22°. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с, - сообщается на сайте крымского гидрометцентра.

В частности, кратковременный дождь обещают в Симферополе, Севастополе, Керчи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Судаком перевернулась легковушка: Пострадала туристка из Казани
Из Крыма запущен официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
В Севастополе спасали малыша-дельфина с пробитой головой
Крымчанин "развел" геймера из Сибири на 15 тысяч рублей
Да будет цвет: Симферопольские фонтаны заработают по-новому
В Крыму с начала 2019 года отдохнуло больше трех миллионов туристов
80 нарушений за пять дней: В Крыму проходит проверка сферы транспортных перевозок
МВД Крыма проводит проверку по факту массовой травли собак в Белогорском районе
Несчастье на воде: В пруду Нижний в Симферополе утонул мужчина
В Роспотребнадзоре рассказали о причинах отравления детей в алуштинском лагере «Берег»
В Севастополе микроавтобус врезался в «Лексус»: В ДТП пострадали 4 человека, из них 2 детей
В Симферополе повздорили две соседки: На одну из скандалисток завели уголовное дело
Непогода разбушевалась: В Евпатории ливень затопил улицы
Оступилась и упала: С крымских гор эвакуировали пенсионерку
Жители Евпатории переплатили за горячую воду 5,5 млн рублей
В Севастополе на несколько дней ограничат движение катеров
Дожди и грозы: Прогноз погоды в Крыму на 24 июля