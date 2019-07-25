Погода на 25 июля: Дожди продолжаются

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-25T09:39:51+03:00

Вот так на днях "плыла" Евпатория после очередного ливня Фото: София ЯКУБОВА

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В Крыму июль продолжает дарить местным и отдыхающим освежающие дожди. Правда, в четверг, 25 июля, пройдут они только в некоторых регионах полуострова.

- в Крыму еще вероятны локальные кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха составит 25…30°, минимальная +12…+17, на побережье +18…+22°. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с, - сообщается на сайте крымского гидрометцентра.

В частности, кратковременный дождь обещают в Симферополе, Севастополе, Керчи.

ИСТОЧНИК KP.RU