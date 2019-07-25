2019-07-25T11:47:57+03:00
Происшествия

Под Судаком перевернулась легковушка: Пострадала туристка из Казани

Водитель не справился с управлением
Александра КОРШУНОВА
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Женщину отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РКЖенщину отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК
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На трассе «Симферополь-Феодосия», в районе села Грушевка, произошло ДТП. Там перевернулся грузовой автомобиль марки «Mercedes-Benz».

Для помощи пострадавшим немедленно выехали спасатели.

Спасатели просят водителей быть внимательными на дороге. Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели просят водителей быть внимательными на дороге. Фото: пресс-служба МЧС РК

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, водитель не справился с управлением и из-за этого машина перевернулась.

На месте аварии сотрудники ведомства провели боевое развертывание пожарного автомобиля на случай возгорания транспортного средства. Кроме того, они провели необходимый комплекс мер по безопасности.

- Водителя, 52-летнюю женщину, жительницу Казани, госпитализировали с травмами различной степени тяжести в Судакскую городскую больницу. Пассажир авто, мужчина, от медицинской помощи отказался, - дополнил министр МЧС РК Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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