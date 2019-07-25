2019-07-25T14:57:58+03:00
Происшествия

В Крыму работник железной дороги попался на краже металла

Он промышлял разборкой списанных трансформаторов
Александра КОРШУНОВА
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Его задержали с поличным. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспортеЕго задержали с поличным. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
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Полицейские в Крыму задержали сотрудника железной дороги за кражу металла. Оказалось, что в свободное время 43-летний сторож промышлял разборкой списанных трансформаторов.

- Отделив цветной металл от черного, он на своем автомобиле вывозил разобранные детали и сдавал в частные пункты приема лома, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

В момент задержания у него нашли приготовленное «к переплавке». А это больше двухсот килограммов меди, алюминия и черного металла.

Мужчине может грозить тюремный срок. Фото: пресс-служба Крымского управления МВД России на транспорте

Мужчине может грозить тюремный срок. Фото: пресс-служба Крымского управления МВД России на транспорте

Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит штраф, исправительные работы или тюремное заключение сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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