На трассе «Таврида» изменят схему движения
В Крыму на трассе «Таврида» изменят схему движения. Это произойдет на 2 и 3 этапах дороги от поселка Приморский до Белогорска.
Как сообщили в пресс-службе Минтранса РК, с 15.00 весь легковой транспорт перенаправят на третью и четвертую полосы дороги. Движение по двум другим будет прекращено.
- После того, как участок освободят от транспорта, на нем начнется подготовка к укладке третьего слоя асфальтобетона, - дополнили в министерстве.
А грузовой транспорт, который движется в сторону Симферополя будет поворачивать к поселку Приморский с Приморской развязки «Тавриды».
После этого он поедет по старой дороге Феодосия - Белогорск - Симферополь до Симферопольского района.
А те большегрузы, которые едут со стороны Керчи, поедут по четвертому этапу трассы и свернут на дорогу через Белогорск.
ИСТОЧНИК KP.RU