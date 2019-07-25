СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-25T14:00:38+03:00

С 15.00 весь легковой транспорт перенаправят на третью и четвертую полосы дороги. Фото: пресс-служба Минтранса РК

Это произойдет на участке от поселка Приморский до Белогорска

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В Крыму на трассе «Таврида» изменят схему движения. Это произойдет на 2 и 3 этапах дороги от поселка Приморский до Белогорска.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса РК, с 15.00 весь легковой транспорт перенаправят на третью и четвертую полосы дороги. Движение по двум другим будет прекращено.

- После того, как участок освободят от транспорта, на нем начнется подготовка к укладке третьего слоя асфальтобетона, - дополнили в министерстве.

А грузовой транспорт, который движется в сторону Симферополя будет поворачивать к поселку Приморский с Приморской развязки «Тавриды».

После этого он поедет по старой дороге Феодосия - Белогорск - Симферополь до Симферопольского района.

А те большегрузы, которые едут со стороны Керчи, поедут по четвертому этапу трассы и свернут на дорогу через Белогорск.

ИСТОЧНИК KP.RU