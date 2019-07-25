На трассе Таврида в смертельном ДТП пострадали дети

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-25T15:52:18+03:00

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В четверг, 25 июля, крымским спасателям поступило сообщение что около 12 часов на 69 километре трассы "Таврида" столкнулись две иномарки «Citroen» и «Lifan».

На место происшествия выдвинулись сотрудники нескольких служб экстренного реагирования. Вместе с сотрудниками "Крым- Спас" на место прибыли пожарные и медики.

В ДТП пострадали 5 человек, в том числе два несовершеннолетних ребенка. Один из пострадавших скончался на месте происшествия.

- Движение автомобильного транспорта осуществляется ограничено, по одной полосе, - сообщил Сергей Шахов, глава МЧС Крыма.

Последствия происшествия устраняет 21 человек и восемь единиц техники.

Трасса «Таврида» по - прежнему является огромной стройкой. Открытие трассы намечается на 2020 год, а до тех пор движение по трассе требует особого внимания и осторожности от водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU