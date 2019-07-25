Когда в Симферополе снесут торговый центр «Куб»

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-25T19:08:32+03:00

Вскоре приступят к его демонтажу

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В Симферополе в ближайшее время начнется снос торгового центра «Куб». Как рассказал вице-премьер РК Евгений Кабанов, на прошлой неделе власти уже окончательно выиграли решение по этому зданию.

- В ближайшее время мы приступим к демонтажу здания, - цитирует вице-премьера Крымское информационное агентство.

Кроме того, по многим объектам ведется разработка специальной документации по их сносу.

В планах властей снести сотни незаконных сооружений.

Но вот, по словам Кабанова, затягивание судебного процесса не разрешает оперативно сносить здания.

Напомним, скандальный торговый центр должны были демонтировать еще в январе 2019 года. Об этом в декабре прошлого года заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

А еще он обещал, что площадь Куйбышева будет полностью зачищена.

ИСТОЧНИК KP.RU