Когда в Симферополе снесут торговый центр «Куб»
В Симферополе в ближайшее время начнется снос торгового центра «Куб». Как рассказал вице-премьер РК Евгений Кабанов, на прошлой неделе власти уже окончательно выиграли решение по этому зданию.
- В ближайшее время мы приступим к демонтажу здания, - цитирует вице-премьера Крымское информационное агентство.
Кроме того, по многим объектам ведется разработка специальной документации по их сносу.
В планах властей снести сотни незаконных сооружений.
Но вот, по словам Кабанова, затягивание судебного процесса не разрешает оперативно сносить здания.
Напомним, скандальный торговый центр должны были демонтировать еще в январе 2019 года. Об этом в декабре прошлого года заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
А еще он обещал, что площадь Куйбышева будет полностью зачищена.
ИСТОЧНИК KP.RU