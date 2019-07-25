Аксенов будет увольнять чиновников из-за фото с животными на курортах

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-25T19:07:52+03:00

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Сергей Аксенов на заседании Межведомственной комиссии по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере курортов и туризма на территории Республики Крым, прошедшей в четверг, 25 июля, возмутился безнаказанностью "предпринимателей", предлагающих туристам сфотографироваться с животными в курортных районах полуострова.

По словам главы Крыма, местные власти закрывают глаза на незаконную деятельность таких "бизнесменов", которые настолько обнаглели, что даже позволяют себе нападать на людей, как это недавно произошло в Судаке.

По словам политика, власти и прокуратура выработали новый способ борьбы с такого рода живодерством.

- Принцип простой: на место выезжает рабочая группа, которая производит фото- и видеофиксацию, подтверждая наличие людей с животными на пляжах и т.д. Как только эти данные подтверждаются, лично вношу представление на увольнение должностного лица, отвечающего за территорию, на которой замечено нарушение. - рассказал Аксенов.

Руководитель республики также добавил, что никакие отговорки чиновников приниматься не будут, а для гостей и жителей Крыма будет создан специальный портал, где они смогут сообщать о подобных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU