2019-07-25T19:03:19+03:00
Происшествия

В Симферополе прохожего ограбили на 307 тысяч рублей

Вор унес 150 граммов золота и несколько банковских карточек
Галина КОВАЛЕНКО
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Полиция ищет преступника. Фото: архив "КП"Полиция ищет преступника. Фото: архив "КП"
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В центре Симферополе вор обчистил карманы прохожего на полмиллиона рублей. Новость, которая просочилась в соцсети, оказалась не фейком. Правда, сумма ущерба на деле чуть меньше.

- У мужчины вытащили портмоне. Пропало 4 банковских карточки и 150 грамм золотых медальонов и цепочек. Всего добра на 307 000 рублей, - стало известно «КП-Крым» из собственных источников и отметил. - Преступление произошло под утро, с 03.30 до 04.00 часов, возле одного баров на улице Ленина.

Сотрудники полиции яро взялись за работу: осмотрели тротуар, показали потерпевшему фото воров-карманников, стоящих на учете. Был составлен фоторобот, опрошено с десяток человек.

Занялись люди в погонах и изучением записей 10 видеокамер, которые находятся в этом районе. Заглянули и в ломбарды. Несмотря на столь энергичные меры, золото и обидчика пока не нашли.

Розыск подозреваемых и похищенного продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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