2019-07-25T19:54:39+03:00
Общество

В Крыму за год побывает 7 миллионов туристов

Власти прогнозируют рекордное количество отдыхающих
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В Крыму есть все необходимое для отдыха.В Крыму есть все необходимое для отдыха.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В нынешнем году на полуострове побывают порядка 7 миллионов туристов.

- На сегодняшний день Крым вышел на максимальные показатели, - цитирует «Крымская газета» Алексея Черняка, председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму ГС РК.

Политик напомнил, что прошлый год дал рекорд - 6,8 миллионов туристов.

На сегодняшний день зафиксировано опережение на 10-11%. На 12 июля крымскими красотами полюбовались и подышали целебным воздухом уже 2, 6 миллионов человек.

На турпотоке положительно сказалось строительство моста через Керченский пролив, новый аэропорт и увеличение авиарейсов. Внесла свой вклад и трасса «Таврида».

Ожидается, что когда по Крымскому мосту пойдут железнодорожные поезда, то еще больше людей будет приезжать на полуостров за здоровьем и хорошим настроением.

Крым потихоньку возвращает славу всероссийской здравницы, которую он имел в СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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