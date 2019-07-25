В Крыму за год побывает 7 миллионов туристов
В нынешнем году на полуострове побывают порядка 7 миллионов туристов.
- На сегодняшний день Крым вышел на максимальные показатели, - цитирует «Крымская газета» Алексея Черняка, председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму ГС РК.
Политик напомнил, что прошлый год дал рекорд - 6,8 миллионов туристов.
На сегодняшний день зафиксировано опережение на 10-11%. На 12 июля крымскими красотами полюбовались и подышали целебным воздухом уже 2, 6 миллионов человек.
На турпотоке положительно сказалось строительство моста через Керченский пролив, новый аэропорт и увеличение авиарейсов. Внесла свой вклад и трасса «Таврида».
Ожидается, что когда по Крымскому мосту пойдут железнодорожные поезда, то еще больше людей будет приезжать на полуостров за здоровьем и хорошим настроением.
Крым потихоньку возвращает славу всероссийской здравницы, которую он имел в СССР.
ИСТОЧНИК KP.RU