Над полуостровом - переменная облачность, без осадков

СЕГОДНЯ 07:11 2019-07-26T07:11:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу по всей территории Крыма ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха местами поднимется до 31 градуса.Над полуостровом будет преобладать северо-западный ветер , скорость которого будет колебаться в районе 7 -12 метров в секунду. Опасных погодных явлений не предвидится.

В Симферополе воздух прогреется до 27-29 градусов тепла. Днем будет дуть северо-в западный ветер, его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду, осадков не предвидится.

В Севастополе сегодня малооблачно, без осадков. Северно-западный ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду.Температура поднимется до 27 - 28 градусов.

Южный берег в пятницу затянет переменной облачностью. Ожидается западный ветер с порывами около 12 метров в секунду. Воздух прогреется до 28 градусов.

В Керчи 19 июля ожидается температура воздуха около 27-29 градусов. Синоптики прогнозируют малую облачность, и слабый ветер - 6 м\с с порывами до 11.

Вода в черном море местами прогреется до 25 градусов, в среднем же температура будет держаться в районе 22 - 23 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU