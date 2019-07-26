2019-07-26T11:09:32+03:00
Общество

В аэропорту Симферополь нарисуют картины на песке

В честь дня рождения Айвазовского также откроется выставка
Галина КОВАЛЕНКО
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Аэропорт Симферополь 29 июля отметит день рождения Ивана Айвазовского.

Все желающие смогут увидеть рождение картин из песка: мастера изобразят два полотна Айвазовского и картину его ученика. Все волшебное действо будет происходить под стихи и звуки скрипки.

- Откроется также выставка репродукций картин Ивана Айвазовского, его учеников и последователей из коллекции Симферопольского художественного музея, - сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

Экспозиция «Айвазовский и традиции маринистического пейзажа» посвящается 202-летию со дня рождения великого художника, имя которого носит аэропорт Симферополь. Новый терминал аэропорта открыли в апреле 2018 года. Современное здание внешне имеет конфигурацию крымской волны. В терминале есть необходимое все для качественного обслуживания авиапассажиров. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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