Какое чудо! Стриженый кот из Ялты повеселил соцсети

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-26T12:44:22+03:00

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Снимок стриженого кота из Ялты развеселил интернет-пользователей.

Фото: Прохор Гусев /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Вот такое чудо увидели в Симеизе, – подписал свой снимок Прохор Гусев. - Кота стильно подстригли.

Мурок и Васек в России любят, чтят и обожают. И тут же посыпались комментарии.

Хозяева таким образом спасли животное от жары. Фото: Юлия Николаева/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Это наш, - написала Юлия Николаева и предоставила снимок своего любимчика. - Мы стрижем кота, так как именно летом он сильно линяет. Из-за сильной линьки кот вылизывается и его тошнит везде, где приспичит. Ну и на лето не жарко. Вдобавок шерсти дома в разы меньше. Так что, стрижка - это вынужденная мера, просто жалко котейку.

Красавчик стал еще элегантнее. Фото:Марина Голенко/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Оказывается, подобные стрижки практикуют и другие хозяева. Например, местная жительница Наталья Добкина опубликовала вот такой снимок - до стрижки и после.

Коту все прически к лицу. Фото: Наталья Добкина/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

ИСТОЧНИК KP.RU